Brexit: Verhofstadt, 'lunedì valutazione su voto di oggi ai Comuni'

Bruxelles, 19 ott. (Adnkronos) - Il Brexit Steering Group del Parlamento europeo "esaminerà lunedì l'esito del voto odierno sull'emendamento Letwin. Qualunque cosa accada dopo, le manifestazioni fuori dal Parlamento (britannico) indicano quanto sia importante in futuro una stretta relazione tra Ue e Regno Unito". Lo scrive in un tweet Guy Verhofstadt, rappresentante del Parlamento europeo per la Brexit.