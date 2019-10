Manovra: Unc, 'no a dietrofront su multe per chi non ha Pos'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "No a dietrofront sulle multe ai commercianti! Sarebbe assurdo se, a pochi giorni dall'approvazione della manovra, già si facessero passi indietro sulle sanzioni per i commercianti che non installano i Pos e non accettano gli strumenti di pagamento elettronici". Così Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando alcune dichiarazioni della maggioranza di Governo.

"Anche perché le multe - rileva - sono già previste dalla legge di stabilità del 2016, ma ancora non si è data attuazione a questa previsione, nonostante siano passati quasi 4 anni" prosegue Dona. "Certo vanno anche ridotte le commissioni, ma non è accettabile che il consumatore non possa pagare come meglio crede" conclude Dona.