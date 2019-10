Cile: in fiamme anche sede Enel a Santiago, no vittime**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - I gravi disordini scoppiati in Cile da alcuni giorni in seguito all'aumento dei prezzi dei biglietti della rete dei trasporti colpiscono anche la sede dell'Enel. Il palazzo del gruppo energetico italiano, infatti, ha subito gravi danni per un incendio scoppiato nella notte ma non risultano vittime né feriti. La situazione ora è sotto controllo.