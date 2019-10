Prescrizione: Caiazza, 'M5S difende una bandiera, spero che Pd intervenga'

Taormina (Messina), 19 ott. (Adnkronos) - "La prima giornata del congresso è stata molto interessante, abbiamo sentito gli interventi anche della magistratura, a partire dal Presidente dell'Anm Luca Poniz, posizioni anche diverse sul tema cruciale della prescrizione, ma tutti concordano nel segnalare l'incongruenza e l'assurdità di intervenire su uno strumento che è uno strumento che regola una patologia, che è quella del processo infinito e che a un certo momento interviene, come è doveroso, intervenire su questo, e non sulle cause vere della lentezza del processo".

"La pretesa della maggioranza di riuscire a fare questo prima del primo gennaio è risibile, perché una riforma che non è neanche scritta e che richiede mesi di dibattito parlamentare ci fa capire che c'è un atteggiamento propagandistico", ha aggiunto Caiazza. "Il M5S difende una bandiera- dice- io spero che il partner di governo abbia la forza per fare sentire le ragioni che non sono solo degli avvocati IL Csm ha detto che così c'è il rischio di paralizzare le Corti d'appello", dice ancora Caiazza.