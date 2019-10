Governo: Pecorella, 'è destinato a morire, unico punto in comune essere contro Salvini'

Taormina (Messina), 19 ott. (Adnkronos) - "Questo Governo è destinato a morire, come è morto quello di prima, perché se mettono insieme il diavolo e l'acqua santa è difficile stare insieme". Lo ha detto all'Adnkronos Gaetano Pecorella, l'ex Presidente delle Camere penali ed ex Presidente della Commissione giustizia. Ma secondo Pecorella, che oggi partecipa come relatore al congresso straordinario dell'Unione Camere penali a Taormina (Messina), il Governo Conte "non cadrà subito, perché significherebbe dare spazio a Salvini e fargli vincere le elezioni". "Cercheranno di tenere duro il più possibile, ma semplicemente perché hanno un solo punto in comune: sono contro Salvini", dice.