Centrodestra: Pecorella, 'Salvini come 'Ciceruacchio', molto diverso da Berlusconi'

Taormina (Messina), 19 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nessun rapporto tra il Salvini di oggi e il Berlusconi di un tempo. Il Berlusconi di un tempo, e non lo dico perché sono stato in Forza Italia, ha costruito nel paese cose importanti, ed è un uomo importante, Salvin, invece,i è un 'Ciceruacchio', un rivoluzionario finito sulla forca come tutti i populisti". Lo ha detto l'ex Presidente delle Camere penali Gaetano Pecorella, ex Presidente della Commissione giustizia, parlando del leader di Forza Italia e del leader leghista. Ciceruacchio si chiamava in realtà iAngelo Brunetti e venne ucciso nel 1849 con il figlio. Era un patriota italiano che combatté per la seconda Repubblica romana, alla cui caduta fuggì con Giuseppe Garibaldi per raggiungere Venezia.