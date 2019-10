Blutec: Comella (Uilm), 'tavolo confronto su Termini, Provenzano visiterà stabilimento'

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Bene l’impegno sulla cassa integrazione sino al 31 dicembre, una boccata d’ossigeno per questi lavoratori senza stipendio da giugno. Il ministro Provenzano ha assicurato anche l’apertura di un tavolo di confronto per il recupero dell’area industriale. E’ prevista, infine, la sua visita a Termini Imerese". Così Enzo Comella, Uilm Palermo, interviene sulla situazione dello stabilimento Blutec di Termini Imerese. Oggi i sindacati hanno incontrato in prefettura, a Palermo, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano.

"Le deroghe per la cassa interazione degli anni 2017, 2018 e 2019 per i lavoratori della Blutec sono già state firmate e il governo nazionale ha garantito il massimo impegno per chiudere in tempi brevi questa partita" conclude.