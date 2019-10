Csm: Ermini, 'perché negare a un deputato di essere eletto? Riforme richiedono riflessione'

Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Non si possono fare le riforme sulla base di un fatto contingente. Perché dovrebbe essere negata a un parlamentare la possibilità di essere eletto al Csm?”. E’ quanto dice all'Adnkronos il vicepresidente del Csm, David Ermini, che sottolinea di parlare "a titolo personale" della riforma del Csm. "Noi abbiamo avuto grandissimi vicepresidenti che erano parlamentari - dice Ermini a margine del congresso delle Camere penali a Taormina (Messina) - Non è un peccato mortale essere parlamentari, e del resto così avevano deciso i padri costituenti. Il punto è che le riforme richiedono una doverosa riflessione e i tempi necessari per un doveroso approfondimento”.

“Il Consiglio superiore della magistratura non deve essere normalizzato o punito - dice ancora Ermini - Se ci sono stati errori, anche gravissimi, da parte di qualcuno, non può essere punita l’istituzione, che anzi ha dimostrato di saper reagire e funzionare nonostante la profonda ferita inferta".

Per Ermini "il Csm rappresenta e deve continuare a rappresentare tutta la magistratura, cosa che il sorteggio non potrebbe garantire. Io penso che la possibilità dei giudici di eleggere un rappresentante debba quindi essere mantenuta e debba essere anche consentita l’elezione di un parlamentare. E lo dico senza alcun interesse personale essendo io non rieleggibile”.