Caos procure: Poniz (Anm), 'momento non facile ma c'è stata enfatizzazione interessata'

Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) - "Questo non è un momento facile per la magistratura. Sappiamo benissimo che la vicenda del Csm ha restituito una immagine della magistratura non positiva, anche con una enfatizzazione interessata, a dire il vero". E' quanto dice all'Adnkronos Luca Poniz, Presidente dell'Anm, che torna a parlare della vicenda che ha coinvolto il Csm sul caso Palamare. "Oltre al problema che l'indagine ha rivelato - spiega a margine del congresso dei penalisti a Taormina - c'è stata una rappresentazione del problema che è andata persino oltre. In più ogni volta che c'è una vicenda di un carcerato assolto o che accade qualcosa che non funziona, il risalto che ha la notizia si somma agli altri problemi. E la percezione del nostro ruolo ha subito qualche colpo negativo". "Noi siamo convinti che la magistratura italiana lavori molto e bene abbia a cuore le garanzie e diritti".