Leopolda: mezzo 'giglio magico' non c'è ma Renzi guarda avanti, 'nuovo inizio'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - E poi c'è il governo. Italia Viva è pronta a dare battaglia su quota 100 "quella sarà la nostra battaglia politica", dice Ettore Rosato. E poi si punta a emendare la manovra sulle microtasse. "Stiamo lavorando agli emendamenti" spiega Marattin. In particolare contro una serie di microtasse previste nel provvedimento.

In particolare c'è ne è una sulla casa che a Iv non va giù. "Posso capire quella sulla plastica che porta parecchi soldi ma per 50 milioni vai a toccare la casa per farti dire da Salvini che siamo il governo della tasse. E' assurdo", ragiona un big renziano.

Su questi punti è annunciata battaglia. E se ne parlerà in questi giorni della Leopolda. Insieme ad alcune proposte che verranno presentate su ambiente e famiglia. In particolare domani la ministra Elena Bonetti lancerà il Family Act renziano.