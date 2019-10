Editoria: Martella, 'in legge bilancio non tagli ma sostegno a settore cruciale per Paese' (2)

(Adnkronos) - Prioritario anche il contrasto di precarietà e basse retribuzioni che riguardano l’ampia platea dei collaboratori, spesso fuori dal lavoro dipendente non per scelta: “Va riconosciuto il giusto compenso e la commissione sarà ricostituita – ha assicurato ancora Martella – così come vanno agevolate le stabilizzazioni dei lavoratori, incentivandone l’assunzione”.

Il sottosegretario ha, inoltre, annunciato che presto sarà a Milano e Napoli, raccogliendo le sollecitazioni dei rappresentanti sindacali presenti a un incontro per affrontare rispettivamente i nodi delle piccole aziende editoriali in crisi per il taglio dei contributi e dei cronisti minacciati che, nella sola Campania, vede quattro giornalisti sotto scorta. Martella, inoltre, è stato invitato a Trento dove, a dicembre, sarà presentata la Fondazione dedicata ad Antonio Megalizzi, il giovane cronista morto il 14 dicembre 2018 in seguito a un attacco terroristico a Strasburgo.