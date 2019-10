Whirlpool: Valente (Pd), 'non è azienda seria, governo e istituzioni trovino soluzione'

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "La soluzione sarebbe convincere la Whirlpool ad essere un'azienda seria e non si è rivelata tale. Non si può mettere in discussione un accordo siglato pochi mesi fa oltre tutto con motivazioni che erano prevedibili al momento della stesura. Purtroppo però la decisione finale spetta a loro e se questo è, lo Stato, il governo, le istituzioni territoriali, devono lavorare per trovare una soluzione intanto a quella vocazione industriale, a quel territorio e a quei lavoratori". Così la senatrice del Pd Valeria Valente a margine di una conferenza in prefettura a Palermo.

"Un territorio come la Campania, il Mezzogiorno tutto - aggiunge - può vivere di turismo ma non solo di turismo. C'è una vocazione industriale che va rilanciata con investimenti seri e strategie di medio e lungo periodo".