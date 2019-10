Centrodestra: M5S, 'Berlusconi in piazza contro carcere grandi evasori'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “’Ho letto del carcere per gli evasori e mi sono deciso: andrò in piazza San Giovanni contro questo Governo’. Parole e musica di Silvio Berlusconi che abbraccerà Matteo Salvini sul palco per attaccare il carcere contro i grandi evasori, la misura che abbiamo previsto nella prossima Manovra. Proprio lui, condannato per frode fiscale, (cioè per aver sottratto alla collettività milioni di euro con imbrogli, raggiri, malafede, truffa) torna in campo per tenere fuori dalle galere i disonesti, quelli che portano milioni di euro nei paradisi fiscali, quelli che si mettono a tavolino per capire come continuare a fregare chi si spacca la schiena ogni giorno per dare da mangiare alla propria famiglia”. È quanto si legge sul Blog delle Stelle, in un post firmato dal M5S.

“Il grande evasore è nemico anche di quei commercianti, negozianti, piccoli artigiani che a volte sono costretti a dichiarare allo Stato senza riuscire a pagare perché hanno problemi ad arrivare a fine mese o devono scegliere tra le tasse e il salario dei propri operai. O addirittura sono creditori dello Stato".