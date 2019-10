Polifarma, punto di riferimento settore farmaceutico italiano

Roma, 18 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Punto di riferimento nel settore farmaceutico italiano e garanzia a livello internazionale, Polifarma spa è una certezza per chi sceglie l’impegno per una migliore qualità della vita.

Dal 1919 l’azienda si propone come partner affidabile nella commercializzazione di farmaci, proponendo sul mercato un’ampia offerta di prodotti specifici per il trattamento di numerose patologie, affermandosi in maniera rilevante in diverse aree terapeutiche: cardiovascolare, cns e medico di famiglia, e da qualche anno gastroenterologica e oftalmologica.

Per cento anni le competenze specialistiche e la ricerca di soluzioni innovative, efficaci e di qualità, hanno portato l'azienda a maturare un’esperienza riconosciuta a tutti i livelli.