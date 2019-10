Engie: da Autorità concorrenza francese multa da 900 mila euro

Parigi, 18 ott. (Adnkronos) - Dalla Dgccrf, l'Autorità per la concorrenza francese, arriva una multa da 900 mila euro al gruppo energetico Engie per non avere rispettato correttamente la procedura di vendita al telefono delle offerte commerciali. Lo rende noto l'Authority in un comunicato. Questa sanzione arriva dopo un'indagine condotta tra giugno 2017 e febbraio 2019 dopo alcune segnalazioni di consumatori ed è emersa da parte di Engie un comportamento "abusivo".