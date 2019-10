Marketing, a Roma 2 giorni sulle tecniche della narrazione

Roma 18 ott. (Adnkronos) - Imparare a raccontare una storia per entrare in connessione, emozionare, coinvolgere, convincere. È il segreto dello storytelling una tecnica in grado più di altre di veicolare messaggi, conoscenze e competenze o di motivare all'azione perché "parla da cuore a cuore" mettendo al centro l'uomo, le sue passioni e le sue emozioni.

A questo è dedicata la due giorni Corporate Storytelling organizzata a Roma da Challenge Network e Scuola Holden che attraverso seminari e workshop insegna al mondo dell'impresa i metodi più efficaci per creare un racconto di successo. "Perché - come ha spiegato Silvia Pettinicchio, esperta di comunicazione e docente del corso - una semplice storia a seconda di come la si racconta può attivare ormoni come l'ossitocina, la dopamina, le endorfine o l'adrenalina. E quando entra in gioco la chimica del corpo noi creiamo una vera connessione e la risposta al messaggio che vogliamo far passare è inevitabile. Non si tratta neppure di manipolazione ma realmente di un dialogo con la persona, un rivolgersi da cuore a cuore".

Una tecnica che può essere usata in ogni ambito o circostanza. Per questo, suggeriscono gli esperti, bisognerebbe creare una traccia di narrazione per ogni emozione che si vuole suscitare e costruirsi una specie di 'cassettiera' con delle storie 'quadro' da cui poter attingere. "Non si tratta di trucchetti -ha spiegato Alberto Mattiacci, professore di management e marketing all'università La Sapienza - ma di una vera e propria tecnica la cui efficacia ovviamente è determinata anche dalla personale capacità di metterla in pratica".

E maestri delle narrazione in ambiti diversi come il giornalista Enrico Mentana, lo scrittore Alessandro Baricco, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti e l'ex campionessa olimpica Fiona May, sono intervenuti per dare la propria testimonianza.