Fiona May: "Figc, Uefa e Fifa trovino modo per dire stop al razzismo"

Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - “Figc, Uefa e Fifa devono trovare un modo per dire basta al razzismo nello sport, bisogna essere più pesanti”. È il monito lanciato da Fiona May ex campionessa olimpica e madre della giovanissima campionessa di salto in lungo Larissa Iapichino, parlando con l’Adnkronos a margine del suo intervento come relatrice alla due giorni ‘Corporate Storytelling’ organizzata a Roma da Challenge Network e Scuola Holden dedicate al mondo della narrazione d’impresa.

"C’è razzismo nello sport, è politica nello sport che purtroppo vediamo e non dovrebbe esserci soprattutto nel mondo del calcio. Se si vede questo anche nel mondo dell’atletica veramente crolla tutto. Io - ricorda la campionessa di salto in lungo - sono cresciuta da quando avevo 12 anni a quando ne avevo 25 nel mondo dell’atletica e non ho mai avuto questi problemi. E ora che li vedo da fuori e mi metto le mani nei capelli perché non è logico, non è normale. Nel calcio il problema è universale: c’è sempre un gruppo di persone che sono frustrate o sono un po’ ignoranti, maleducate o veramente arrabbiate e per questo vogliono rovinare le vite degli altri e non è giusto. Io ho detto basta con questo razzismo, bisogna essere più pesanti. Sono stanca di parlarne. Ci vuole tanto lavoro".