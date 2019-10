Iv: Renzi, 'Leopolda guarderà a futuro, non è casa nostalgia' (2)

(Adnkronos) - "Racconteremo il futuro perché vogliamo costruirlo, non solo aspettarlo. E il titolo di questa Leopolda è ITALIA 2029. Siamo la Casa del futuro, non la Casa della nostalgia. Perché la politica è futuro, per definizione. Questo non significa che non pensiamo al nostro passato. E soprattutto che non pensiamo ai nostri amici che non sono più con noi".

"Quest’anno – per il decennale – ricorderemo soprattutto un grandissimo amico nostro e della Leopolda, che è Tiberio Barchielli", il fotografo di Renzi quando era a Palazzo Chigi. "Tib ci ha lasciato un anno fa. Ma lo teniamo stretto con noi e sarà bello visitare la mostra delle sue foto che apriremo oggi alle 15: ci sono le principali foto dei mille giorni, le foto del G7 di Taormina col Governo Gentiloni, le foto di guerra della ex Jugoslavia e qualche paparazzata della sua vita precedente".