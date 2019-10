Bnp Paribas: nasce in Italia divisione 'Private Banking e Wealth Management' (2)

(Adnkronos) - Questa strategia si attuerà anche attraverso un’importante campagna di recruiting per individuare banker di valore ed esperienza nella gestione di clienti private, 'Grandi Patrimoni' (attivi finanziari tra i 5 e i 25 milioni) e Key Clients (con oltre 25 milioni di euro).

"In un mercato italiano in espansione, dove i nostri asset sono aumentati del 60% tra il 2012 ed il 2019, vogliamo accelerare la crescita nel wealth management e nel private banking in tutte le regioni ed in particolare nel Nord Italia, dove c’è una maggiore concentrazione in termini di clienti private e corporate. Il nostro focus è su tutti i segmenti di clientela rafforzando le sinergie con altre divisioni di business del gruppo", ha dichiarato Sofia Merlo, co-ceo di Bnp Paribas Wealth Management..

"La nostra ambizione - ha invece dichiarato Goitini - è di crescere velocemente, ma in modo organico ed economicamente sostenibile, facendo leva sul patrimonio di esperienze e competenze che da anni contraddistingue Bnl sul mercato italiano ed esaltando le specializzazioni del Gruppo Bnp Paribas riconosciute nel mondo. Tutto ciò per il cliente significa e significherà sempre più la possibilità di vivere un modello di servizio e di offerta completa e distintiva, tanto per le sue esigenze personali e familiari quanto per la sua attività lavorativa ed imprenditoriale".