Manovra: Uppi, 'rinunciare ad aumento cedolare secca su contratti concordati'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - L’Uppi, l'Unione piccoli proprietari immobiliari, "manifesta forte indignazione in merito al fatto che nella manovra finanziaria per il 2020 il Governo abbia previsto l’aumento dal 10% al 12,5 % della cedolare secca per i contratti concordati. L’aliquota del 10% ha favorito l’accesso all’abitazione in affitto a canoni calmierati e azzerato l’evasione fiscale nel settore. L’aumento della cedolare secca provocherà una richiesta generalizzata di ricalcolo al rialzo dei canoni da parte dei proprietari che hanno rinunciato ai canoni liberi, a fronte di una tassazione ridotta e scoraggerà l’utilizzo di questa tipologia di affitto riservata ad inquilini meno abbienti". Così in una nota congiunta il presidente della Commissione Fiscale Uppi, Jean-Claude Mochet e il presidente Nazionale Uppi, Gabriele Bruyère chiedendo al Governo di rinunciare all'aumento della cedolare secca sui contratti concordati.

Questa decisione, presa in manovra, sottolineano, "va proprio conto le Raccomandazioni all’Italia, provenienti dall’Unione Europea, che prevedono l’impegno nella lotta all’evasione. Come rilevato dal 'rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale e contributiva', allegato alla nota di aggiornamento al Def, l’applicazione della cedolare secca ha permesso, dal 2012 al 2017, di ridurre del 50,45% l’evasione tributaria negli affitti. A riprova del fatto che l’evasione si combatte semplificando e rendendo certa ed equa la tassazione e gli adempimenti burocratici".