Manovra: in corso vertice Di Maio-ministri M5S

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi il vertice tra il capo politico del M5S e responsabile degli Esteri, Luigi Di Maio, e i ministri pentastellati, per fare il punto sulla manovra economica. Volontà di Di Maio affrontare i nodi che, per i 5 Stelle, sono ancora sul tavolo, tra questi le partire Iva colpite dalla riduzione della flat tax, il pacchetto anti-evasione, il carcere per i grandi evasori e la confisca. Ieri il capo politico del Movimento ha parlato di un nuovo Cdm per la legge di bilancio, approvata nelle prime ore del giorno di mercoledì scorso con la formula 'salvo intese'.