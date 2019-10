Saipem: Gallinari, 'si appresta a inserire 800 nuovi ingegneri'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Saipem ha previsto l'inserimento, solo nel 2019, di circa 800 risorse italiane, in prevalenza laureate in ingegneria, rispondendo positivamente alle nuove sfide progettuali e ridando fiducia al nostro settore in profondo cambiamento". Così Dario Gallinari, il direttore risorse umane di Saipem, a 'Mf - Milano Finanza'.

Un terzo delle assunzioni, rileva, "riguarderà giovani con meno di 30 anni, nell'ambito del programma di ricambio generazionale che abbiamo avviato e che ha l'obiettivo di promuovere un nuovo mix quali/quantitativo di competenze, necessario per reagire efficacemente al cambiamento che la nostra industria sta vivendo. L'ambizione - sottolinea Gallinari - è di continuare ad attrarre ingegneri e giovani talenti che desiderano partecipare in prima fila alle sfide e trasformazioni attese nel settore dell'energia, identificando e proponendo soluzioni ad alto contenuto tecnologico e innovativo per il mondo di domani".