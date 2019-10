Coldiretti: Rovigo, festa per i 100 anni dell'associazione

Rovigo, 18 ott. (Adnkronos) - Il centenario della fondazione di Coldiretti Rovigo si festeggia a Lendinara ricordando l'adunanza dei piccoli proprietari e fittavoli che nel 1919 gettarono le basi per la costituenda Associazione Polesana dei contadini, coloni e mezzadri.

Un secolo di conquiste e battaglie per il riscatto sociale che hanno portato la federazione ad associare quasi 20mila aziende ora impegnate nell'economia circolare, vendita diretta, agricoltura biologica e nella tutela morale e concreta del Made in Italy nel mondo. Ora come allora i confronti, forti di un modello di sviluppo etico e sostenibile, continuano con il Governo, l'Europa e i mercati internazionali.

Tra dazi, trattati commerciali e accordi penalizzanti per l'agroalimentare italiano Coldiretti, da una delle sette province, la piu' storica, lancia l'appello alle istituzioni: riconoscere un settore che sviluppa un fatturato i 6 miliardi di euro fatto di tipicità e denominazioni che portano il Veneto ai vertici dell'export. Le regole che gli agricoltori italiani rispettano non sono le stesse dei Paesi Ue. Occorre una politica attenta e all'altezza della dinamicità delle aziende agricole pronte ad investire in alta tecnologia e ridurre l'impatto ambientale per rispondere ai consumatori più che agli accordi che mettono in repentaglio la salute dei cittadini. ​