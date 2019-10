Iv: Zingaretti, 'da Leopolda contributo idee, non dubito spirito costruttivo'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Dalla Leopolda arriverà un contributo di idee che deve essere preso in considerazione, così come vengono presi in considerazione i contributi di idee che verranno da altre forze politiche. Se è vero che abbiamo davanti 3 anni, i cittadini giudicheranno la credibilità, la trasparenza e la costanza delle forze politiche che sostengono il governo in questo percorso. Un governo c'è e la classe politica che lo sostiene ha il dovere di farlo funzionare". Così il segretario dem, Nicola Zingaretti, ospite di Skytg24.

A chi gli chiede se Renzi abbia avviato un countdown sul governo fondando Italia Viva, "io questo non lo penso, non dubito dello spirito costruttivo di Italia Viva - risponde - Tutto quello che stiamo facendo è stimolare il governo a fare bene. Il governo è come bicicletta, va bene se cammina cade se si ferma. Compito nostro è fare fatti positivi per il bene degli italiani, non polemiche per i gruppi politici che fanno parte del governo".