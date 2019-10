Manovra: Renzi, 'elimineremo micro-balzelli'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “Vedo l’aspetto positivo della manovra, il bicchiere mezzo pieno. Le prime misure sulla famiglia, anche se si può fare di più. Poi non c’è l’aumento dell’iva. Certo, ci sono alcuni problemini da sistemare, senza troppe tensioni, e sono quelli legati ai micro balzelli, per esempio la sugar tax o l’intervento sulla casa che non hanno un grande impatto sul bilancio ma risultano fastidiosi per i cittadini. Si potrebbe fare un taglio degli sprechi. I micro balzelli li eliminiamo. Italia viva presenterà degli emendamenti seri con delle coperture”. Così Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1.