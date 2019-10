Manovra: Zingaretti, 'stop polemiche, visibilità a chi le fa ma male a Paese'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Tutte le manovre economiche hanno nel percorso parlamentare una discussione, non drammatizzerei. Noi diciamo che l'Italia vuole fatti e stabilità, la cosa positiva di questa manovra è che ha sconfitto il salvinismo, che era fatto di balle e debiti" e di un'"irresponsabilità che ha portato il Paese sul lastrico: sono stati bruciati 20 miliardi di spread tra battute e inesistenza della politica economica". Così il segretario dem, Nicola Zingaretti, ospite di Skytg24.

"L'Italia è tornata credibile, lo spread scende, abbiamo più credibilità a livello internazionale - dice Zingaretti difendendo a spada tratta la legge di bilancio - si iniziano a mettere più soldi nelle tasche degli italiani, si rilancia l'Industria 4.0, c'è una netta inversione di tendenza di una situazione drammatica, la follia di 15 mesi in cui si è rincorso il consenso dicendo bugie agli italiani".

"Questo è un governo di coalizione, inutile nascondere che c'è bisogno di trovare convergenze, ma io dico - aggiunge - discutere sì, litigare e polemizzare no. I telefoni servono per telefonarsi e fare riunioni, non solo per fare tweet contro gli alleati. Bisogna valorizzare i fatti, minimizzare le polemiche che danno visibilità a chi le fa ma non producono risultati per il paese". Zingaretti lancia addirittura una proposta di segno opposto ai partiti di maggioranza: "sui punti su cui siamo d'accordo, facciamo una campagna di comunicazione comune".