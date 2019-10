Air Liquide: protocollo intesa per progetto innovativo cattura Co2 in Norvegia

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Air Liquide firma un protocollo d'intesa con Equinor e i suoi partner (Shell e Total) per collaborare al progetto Northern Lights, un progetto di cattura e stoccaggio di Co2. Questo progetto si concentra sullo sviluppo dello stoccaggio offshore di Co2 sulla piattaforma continentale norvegese e potrebbe diventare il primo sito di stoccaggio al mondo a ricevere Co2 da fonti industriali in diversi paesi europei. In base a questo protocollo d'intesa, i partner esploreranno la possibilità di cooperare allo sviluppo della cattura e dello stoccaggio del carbonio, che comprende la cattura, la liquefazione e il trasporto della Co2 ad un serbatoio naturale offshore.

Tale iniziativa illustra l'impegno di Air Liquide nella lotta al cambiamento climatico. Nel quadro del suo approccio globale, Air Liquide mira non solo a ridurre l'intensità di carbonio delle sue attività, ma anche ad agire insieme ai suoi clienti per un’industria sostenibile e a partecipare alla nascita di una società a basse emissioni di carbonio. Air Liquide offre e sviluppa una gamma di soluzioni tecniche per l'industria e i trasporti, come l’ossicombustione, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio mediante elettrolisi o il biometano.