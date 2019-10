Sicilia: nuove stazioni meteo, ad Aidone la prima di 264

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - È stata installata ad Aidone, in provincia di Enna, la prima delle 264 nuove stazioni di rilevamento meteo della Regione siciliana che andranno ad integrare il sistema esistente. Le nuove stazioni meteorologiche, finanziate con fondi Ue, saranno collocate nel territorio regionale per rilevare piogge, temperature e umidità. Alcune, in ragione del posizionamento, rileveranno anche i dati relativi al vento e alla neve. Tutte prevedono un doppio collegamento – radio e GSM – per garantire l’invio in tempo reale delle informazioni alla centrale del Centro funzionale decentrato-idro.

Il sistema di rilevazione, che dovrebbe essere completato entro nove mesi, consente la trasmissione dei dati da ciascuna postazione senza che sia necessario attendere la collocazione di tutti gli impianti. La nuova rete, una volta completata, consentirà di disporre di una tecnologia affidabile e di informazioni puntuali contribuendo a potenziare il monitoraggio degli eventi meteorologici e quindi a migliorare la risposta del sistema regionale di protezione civile per la tutela dei territori e della popolazione.