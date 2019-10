Rovigo: morta la giovane strangolata dal marito l'8 ottobre

Rovigo, 17 ott. (Adnkronos) - Giulia Lazzari la giovane 24enne non ce l'ha fatta, è morta oggi all'ospedale di Rovigo, dove era stata ricoverata dall'8 ottobre, giorno in cui era stata strangolata dal marito nella loro casa Adria, dopo una lite, probabilmente a causa della separazione in corso. La coppia aveva una figlia di 4 anni. Il marito è detenuto in carcere da sabato scorso, ed ora per lui l'accusa diventa di omicidio.