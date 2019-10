Sicilia: L.Orlando, 'gratitudine e ammirazione per Tusa'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "A nome di tutta l'amministrazione desidero esprimere vicinanza ai familiari di Sebastiano Tusa, confermando gratitudine e ammirazione per la professionalità e l'amore che ha dimostrato per la Sicilia". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che oggi si è recato alla camera ardente allestita a Palazzo d'Orleans per rendere omaggio alla salma dell'assessore regionale ai Beni culturali morto il 10 marzo in un incidente aereo in Etiopia.