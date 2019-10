Università: Sorgente Sgr, nessun rapporto giuridico con Fondazione Link Campus (2)

(Adnkronos) - Poiché l'apporto al Fondo, rileva Sorgente Sgr, "è stato effettuato in applicazione della normativa sulla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, è possibile, anche per la Link Campus, beneficiare delle norme di carattere speciale che possono consentire la risoluzione delle criticità individuate. La Sgr, per conto del Fondo, avendo come obiettivo quello di addivenire ad una piena regolarizzazione del patrimonio immobiliare gestito, ha avviato, quindi, un’analisi delle difformità catastali ed urbanistiche, con riferimento al Casale".

Nelle more della finalizzazione delle verifiche tecniche, che con riferimento all'Immobile devono essere necessariamente svolte in modo congiunto con i tecnici della Link Campus, si legge nella nota, "è stata accordata al concessionario una sospensione di parte del canone in proporzione agli spazi non immediatamente fruibili. La Sgr, pertanto, anche in osservanza dei principi di buona fede negoziale, ha ritenuto opportuno collaborare con la Link Campus, nei limiti del proprio ruolo di gestore del Fondo quale concedente, al fine di agevolare la risoluzione delle criticità, seppur tardivamente riscontrate".

"Ulteriori informazioni richieste, tenuto conto della natura del Fondo, rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale e, anche nell’interesse dei partecipati al Fondo, non possono essere divulgate", conclude Sorgente Sgr.