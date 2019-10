Università: Sorgente Sgr, nessun rapporto giuridico con Fondazione Link Campus

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Il Fondo Sant'Alessio e Sorgente Sgr "non hanno alcun rapporto giuridico con la 'Fondazione Link Campus' che, stante a quanto pubblicato, ha in corso una richiesta di concordato preventivo". Lo rende noto Sorgente Sgr in relazione alle notizie apparse negli ultimi giorni sugli organi di stampa, Sorgente Sgr in Amministrazione Straordinaria, società di gestione del Fondo Sant’Alessio, Fia Italiano Immobiliare Riservato di tipo chiuso (Fondo).

L’immobile sito in Roma Via Casale di San Pio V, nn. 34 - 60 ('Casale'), concesso in uso e valorizzazione all’Università degli Studi 'Link Campus University' con contratto stipulato il 24 dicembre 2015, si legge nella nota, "è stato apportato al Fondo in data 18 dicembre 2017 dall'Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza "Centro Regionale Sant'Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi" (Ipab Sant'Alessio). Il Fondo, pertanto, è subentrato nel rapporto concessorio quando la Link Campus si era già insediata nel Casale e aveva effettuato le verifiche e valutazioni di carattere tecnico, amministrativo, prima di firmare il contratto, nell’ambito della procedura di selezione effettuata a suo dall'Ipab Sant'Alessio".

Dopo più di un anno da quando la Link Campus, rileva, "è entrata nella disponibilità dell'Immobile (ed ha avviato il processo di valorizzazione), ha evidenziato (all'Ipab Sant’Alessio prima ed alla Sgr poi) la presenza di talune criticità che, a suo dire, avrebbero potuto impattare sull'implementazione di parte del progetto di valorizzazione e, quindi, sull'utilizzo dell'Immobile".