Umbria: week end campagna elettorale per Zingaretti e ministri Pd

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sarà da domani fino a domenica in Umbria per una tre giorni di iniziative, incontri con i cittadini, dibattiti, volantinaggi nei mercati, appuntamenti con i giovani, manifestazioni elettorali a sostegno del candidato alla presidenza della regione Vincenzo Bianconi. Si legge in una nota del Pd.

Nel pomeriggio di domani, venerdì 18 ottobre, Zingaretti sarà prima a Narni dove alle ore 16.30 parteciperà ad una manifestazione di piazza al Palazzo dei Priori (vicolo del Comune 4) per poi trasferirsi a Foligno dove alle ore 18.30 interverrà ad un evento in piazza della Repubblica e concludere la giornata a Montebuono di Magione dove è atteso alle ore 20.30 per un bagno di folla sulle rive del Trasimeno e per partecipare ad un cena popolare che organizzata dal Pd del lago Trasimeno.

La giornata di sabato 19 ottobre si aprirà alle ore 9 con una visita al mercato di Perugia in Pian di Massiano, per un incontro con i cittadini e un volantinaggio con i giovani. A Città di Castello Zingaretti è atteso alle ore 10.30, dove interverrà ad una manifestazione all’Auditorium Sant’Antonio. Alle 15 Zingaretti farà visita ad Eurochocolate a Perugia e alle 16 è atteso a Passignano sul Trasimeno nella zona del Lungolago per un incontro con i cittadini. Alle 17 Zingaretti sarà a Marsciano presso il teatro Concordia in largo Goldoni. Domenica 20 ottobre alle ore 12.30 Zingaretti parteciperà ad un pranzo di solidarietà a Norcia con circa 300 persone il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “I colori del mondo” che si occupa di bambini disabili.