Umbria: week end campagna elettorale per Zingaretti e ministri Pd (2)

(Adnkronos) - Nei prossimi giorni -si legge nel comunicato dem- in Umbria per la campagna elettorale sono attesi ministri, membri di governo e dirigenti del Pd impegnati a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Vincenzo Bianconi. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sarà in Umbria nel pomeriggio del 18 ottobre, il Presidente del Parlamento Ue David Sassoli il 19 ottobre è atteso alle ore 18.30 a Orvieto e alle ore 20.30 a Fabro.

Il vicesegretario Pd Andrea Orlando il 21 ottobre sarà alle ore 18 a Bastia Umbra e alle ore 20 a Perugia. Maurizio Martina sarà il 21 ottobre alle ore 15 a Gualdo Tadino, alle 18 a Gubbio e alle ore 21 a Umbertide. Sempre il 21 ottobre la vicepresidente Pd Debora Serracchiani sarà alle ore 18.30 a San Venanzo e alle ore 21 a Fabro. Il 22 ottobre il sottosegretario al Mise Alessia Morani sarà alle ore 21 a Castiglione del Lago mentre il Capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, è atteso il 23 ottobre alle ore 18 a Città di Castello e alle 21 a Foligno.

Il 23 ottobre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sarà alle ore 18 a Perugia per un incontro sul futuro delle infrastrutture viarie e ferroviarie umbre per poi proseguire con un incontro alle ore 21 a Tavernelle sul Trasimeno mentre il giorno successivo sarà alle ore 10 a Foligno. Il 23 ottobre il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sarà alle ore 9 a Terni per una visita al mercato e alle ore 12.30 a Orvieto. Il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini sarà il 25 ottobre alle ore 16.30 ad Assisi mentre il Ministro Boccia il 25 ottobre alle ore 21 a Spello. Altri membri del Governo del PD parteciperanno alle iniziative in programma per la campagna elettorale in Umbria.