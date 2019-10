Sicilia: conversione green per isole minori, Pantelleria e Salina capofila (2)

(Adnkronos) - "Siamo impegnati a rendere le isole minori siciliane non più dipendenti dalle forniture di carburanti fossili, ma alimentate da fonti energetiche rinnovabili - ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci - E’ un progetto ambizioso e complesso, ma è l’unica strada che possiamo percorrere per ridurre l’inquinamento, consegnando, così, ai nostri figli, e ai nostri nipoti, un ambiente non irrimediabilmente compromesso".

Per quanto riguarda l'isola di Pantelleria, la sua notevole distanza dalla costa siciliana implica un costoso e difficoltoso approvvigionamento di combustibili fossili che, ad oggi, rappresentano di gran lunga la fonte energetica più utilizzata. L'isola però è caratterizzata da fonti energetiche rinnovabili di notevole entità: alta velocità media del vento, importanti valori di radiazione solare, moto ondoso con alta densità di energia nella stagione invernale. E' inoltre teatro di fenomeni di vulcanesimo secondario, il che la predisporrebbe anche allo sfruttamento dell’energia geotermica. Per questo è stata scelta come isola capofila, sia a livello regionale che nazionale, nel processo di transizione energetica proposto dal decreto Isole minori.