Manovra: Calenda 'non funziona', contromanovra Siamo Europei

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "La manovra del Governo dà pochi soldi a tanti, in cerca di consenso, ma non risolve nessun problema strutturale del Paese". Lo scrive Carlo Calenda su twitter allegando un video in cui presenta la 'contromanovra' di Siamo Europei. "La manovra non funziona -dice Calenda- E' una manovra timida e una manovra populista".

"Lo Stato deve assicurare due servizi fondamentali: salute e istruzione. E deve investire sulle due vere emergenze: ambiente e giovani. La nostra proposta è semplice: cancelliamo Quota 100 e riformiamo il Reddito di Cittadinanza per un poderoso investimento su queste 4 priorità", si legge nel sito di Siamo Europei.

"Quota 100 e Reddito di Cittadinanza sono stati stanziati 43,6 miliardi in 3 anni. Questi soldi devono essere spesi diversamente. In Italia, spendiamo meno degli altri grandi paesi europei nei due capitoli di spesa più importanti: sanità e scuola. Per cosa invece spendiamo di più? Per le pensioni: 16,1% del Pil contro una media euro di 13,3%. Invece di correggere questa situazione, il Governo ha deciso di aggravarla con Quota 100, un provvedimento iniquo e costoso, che serve a mandare in pensione anticipatamente persone con un lavoro e una pensione garantita. Per questo andrebbe cancellata. Subito".