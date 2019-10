Pd: su sito dem aperte iscrizioni on line per evento Bologna

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Vediamoci a Bologna dal 15 al 17 novembre per ragionare, confrontarci, pensare insieme agli anni ’20 dove stiamo per arrivare. Proviamo a immaginarli come la porta verso un’altra storia. Tre giorni di assemblee, dibattiti, tavole rotonde, partecipazione. Ti aspettiamo!". Si legge nel sito Pd dove da oggi a possibile registrarsi per partecipare all'evento.

E' possibile scegliere a quale dei 6 laboratori, previsti per la giornata di sabato 16, a cui partecipare: 'Gli anni Venti in rete: conoscenza, comunicazione, saperi', 'Gli anni Venti per vincere il declino: lavoro, istruzione, crescita', 'Gli anni Venti per un pianeta sostenibile, dalle città al mondo', 'Gli anni Venti per uno Stato rifondato e un'economia giusta', 'Gli anni Venti dei diritti, delle famiglie, della vita' e infine 'Gli anni Venti per una terra senza guerre. Solidarietà, uguaglianza, integrazione'.