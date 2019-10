Pd: Zingaretti presenta 'Tutta un'altra storia', dal 15 al 17 novembre a Bologna

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - 'Tutta un'altra storia'. E' quella che il Pd proverà a immaginare e costruire nella tre giorni di Bologna dal 15 al 17 novembre, presentata oggi al Nazareno dal segretario Nicola Zingaretti con Gianni Cuperlo, presidente di 'Costituente', la nuova Fondazione Pd, e organizzatore dell'evento. Un'altra storia intanto rispetto a quella degli anni Venti del Novecento: "Stiamo per entrare negli anni Venti del nuovo secolo e vogliamo lanciare la sfida di scrivere tutta un'altra storia rispetto al passato", spiega Zingaretti.

Per questo, prosegue "chiamiamo le forze intellettuali, produttive, sindacali, sociali a partecipare". Quello di Bologna "sarà un appuntamento promosso dal Pd ma non del Pd, perchè vogliamo che ci sia tanta società italiana, sarà un'occasione per incontrarci e costruire delle risposte". Inoltre sarà il 'battesimo' della nuova Fondazione dem, "un luogo di elaborazione e formazione comune e -sottolinea Zingaretti- ho sempre trovato stravagante che non ci fosse un luogo così".