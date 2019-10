Dl fiscale: bozza, dal 10/2 sale prelievo erariale unico su apparecchi giochi

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Aumenta il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento Awp e Vlt. Attualmente l’aliquota Preu per le Awp è pari al 21,6% della raccolta e quella delle Vlt è pari al 7,9% della raccolta, con ulteriori aumenti già definiti con decorrenza primo gennaio 2020 (21,68% e 7,93%) e primo gennaio 2021 (21,75% e 8%). La disposizione, contenuta nella bozza del dl fiscale, incrementa ulteriormente la misura del prelievo applicabile ai predetti apparecchi da intrattenimento prevedendo due aliquote che assorbono tutti gli aumenti previsti dalle precedenti normative e quindi dal 10 febbraio 2020 e per gli anni successivi le aliquote vengono fissate al 23% della raccolta per le Awp e del 9% per le Vlt.

Il gettito totale per il 2020, si legge nella bozza, è stimato a 498,9 milioni (268,4 mln da Awp e 230,5 da Vlt); per il 2021 è stimato a 524,7 mln (288,5 mln da Awp e 236,2 mln da Vlt) e anche per il 2022.