Prosecco: Pringles, per patatine usato nel 2018 come aroma, secondo linee guida Doc

Treviso, 17 ott. (Adnkronos) - "La variante Prosecco e Pink Peppercorn è stata prodotta nel 2018 come limited edition per il periodo delle festività natalizie. Abbiamo utilizzato Prosecco Doc come ingrediente nell’aroma e l’utilizzo del nome del prodotto sulla confezione è stato pensato in linea con le linee guida Doc (Denominazione di Origine Controllata) e i regolamenti europei. Non abbiamo in programma di produrre questa variante in futuro". Così la Pringles, spiega la sua posizione, dopo il sequestro di alcune confezioni da alcuni supermercati del Veneto, per aver utilizzato il nome 'Prosecco Doc' per le sue famose patatine, senza il consenso del Consorzio di tutela.