Criminalità: Ance Veneto, infiltrazioni mafiose fenomeno preoccupante

Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - “L’allarme lanciato dal Procuratore distrettuale antimafia Bruno Cherchi è un richiamo che non dobbiamo sottovalutare e che ci impone come imprenditori e come Ance Veneto un’assunzione di responsabilità. Le infiltrazioni mafiose infatti costituiscono un fenomeno preoccupante che sta cercando di inquinare un sistema sano e virtuoso come quello veneto. Purtroppo l’edilizia non è immune, ma per Ance Veneto la legalità è un elemento cardine ed un costante punto di riferimento nell’attività quotidiana”. Così il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, commenta le recenti di notizie sulle infiltrazioni mafiose in Veneto e l’allarme lanciato dal Procuratore Bruno Cherchi.

“Come diceva Roosevelt l’unica cosa di cui avere paura è la paura. Per questo come associazione raccogliamo l’allarme del Procuratore Cherchi e faremo di tutto per far prevalere la legalità, che non solo è un principio fondante ma rappresenta un valore cardine. Purtroppo il settore dell’edilizia, come tanti altri, attira gli appetiti delle organizzazioni malavitose, ma da parte nostra l’attenzione è alta e promuoveremo la cultura delle legalità come stiamo già facendo”, sottolinea.

“La crisi che ha investito l’edilizia ha fatto pensare alle organizzazioni criminali di poter aggredire il nostro settore che, però, al di là di alcuni casi isolati è composto da persone serie e per bene e che operano all’interno dell’alveo della legalità”, spiega. “Agli imprenditori che subiscono minacce o pressioni dico in modo chiaro che non sono soli, ma Ance Veneto è al loro fianco e farà il possibile per tutelarli e dare loro il supporto necessario dove possibile. Non posso che ringraziare il Procuratore, la magistratura e le forze dell’ordine per il lavoro svolto. Questi territori ed il nostro sistema imprenditoriale devono rimanere un presidio delle legalità”, conclude.