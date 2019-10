Manovra: Antitrust, nessun parere richiesto da Governo su commissioni bancarie

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Nessun parere è stato richiesto nelle forme di legge all'Autorità dal ministero dell'Economia in ordine alla possibilità di ridurre le commissioni sui pagamenti con carte di credito e di debito, né, tantomeno il presidente ed il Collegio si sono espressi in merito a quanto riportato nell'articolo". Così in un nota l'Antitrust in merito a notizie di stampa pubblicate oggi.