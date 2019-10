Carceri: Uilpa, 'in Sicilia situazione gravissima, più che magliette Salvini servono investimenti'

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - "La situazione è gravissima. Nel primo semestre 2019, nelle carceri siciliane, ci sono stati 2100 eventi critici, con un trend di aumento del 35% rispetto al secondo semestre 2018". A lanciare il grido di allarme è il segretario Uilpa Polizia penitenziaria Sicilia Gioacchino Veneziano a margine di una conferenza stampa convocata dal sindaco all'Ars.

I dati parlano chiaro. Nelle carceri siciliani ci sono state 466 manifestazioni di proteste collettive, 276 episodi di danneggiamento dei beni, 460 colluttazioni. E ancora 296 atti di autolesionismo, 61 tentati suicidi e due suicidi. "Come sindacati, siamo daltonici. Non guardiamo al colore politico ma ai risultati che si raggiungono - dice Veneziano all'Adnkronos - Al netto delle magliette di Salvini, quello che servono sono gli investimenti, nelle strutture, nel personale, negli strumenti per la sicurezza. Quello che è importante è un impegno vero della politica perché la polizia penitenziaria è l'ultimo anello dell'ingranaggio del sistema penale: noi dobbiamo assicurare non solo la sicurezza ma il possibile recupero del reo".