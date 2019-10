Manovra: De Luise, 'bene Gualtieri, incentivi e concertazione strada giusta'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Apprezziamo i chiarimenti sulla manovra del Ministro Roberto Gualtieri: affermazioni che troviamo positive ed opportune. Incentivi e confronto con le parti sociali sono la strada giusta da percorrere, invece che sanzioni e minacce". Così la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise commenta l’intervista rilasciata oggi dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a 'Il Sole 24 Ore', in cui annuncia l’arrivo di agevolazioni per le attività che si doteranno di Pos e l’intenzione di aprire un confronto con i rappresentati del commercio per un intervento sulle commissioni d’utilizzo della moneta elettronica.

"La concertazione, soprattutto su temi economici sensibili, è uno strumento fondamentale - commenta la presidente di Confesercenti - anche per rilanciare la crescita nel Paese. Per questo, auspichiamo che venga aperto al più presto un confronto costruttivo sui problemi di fondo da affrontare con il Governo, non solo sulla manovra, ma anche per un effettivo sviluppo dell’economia e dell’occupazione. Lo ribadiremo al ministro nel corso della nostra prossima Assemblea nazionale, martedì 22 ottobre a Roma", sottolinea De Luise.