Titoli Stato: Mef riacquista Btp, Ctz e Ccteu per 3 mld

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha riacquistato per 3 miliardi di Btp, Ctz e Ccteu. Il Tesoro ha riacquistato per 790 milioni di Btp a 15 anni (scadenza 1 febbraio 2020) a fronte di una richiesta pari a 2,189 mld; per 625 milioni di euro di Ctz a 24 mesi (scadenza 30 marzo 2020) a fronte di una richiesta di 2,212 mld di euro; per 1,045 miliardi di Btp a 6 anni (scadenza a 6 anni 23 aprile 2020) a fronte di una richiesta per 2,69 miliardi di euro; per 540 mln di Ccteu a 7 anni (scadenza 15 dicembre 2020) a fronte di una richiesta per 1,883 miliardi di euro.