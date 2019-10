Rdc: Catalfo, raggiunta intesa su Navigator Campania**

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Esprimo il mio personale apprezzamento per il raggiungimento di un’intesa fra Anpal Servizi e Regione Campania riguardo l’assunzione, da parte di Anpal Servizi, dei 471 Navigator vincitori della selezione pubblica che offriranno assistenza tecnica ai cittadini campani, beneficiari di Reddito di Cittadinanza e non solo". E' il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ad annunciare in una nota l'accordo raggiunto con la Campania ricordando il suo impegno su questo fronte. Sia da Presidente della commissione Lavoro del Senato sia da Ministro, infatti, "ho incontrato più volte i Navigator, per questo oggi sono molto contenta per loro. Ringrazio le Istituzioni coinvolte".