Dl fiscale: bozza, Imu anche per le piattaforme idrocarburi offshore

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - L'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) riguarderà anche le piattaforme per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale, a partire dall’anno di imposta 2020. E' quanto si legge in una bozza aggiornata del Dl fiscale che l'Adnkronos è in grado di anticipare.

L’Imu, si legge, "è calcolata applicando l’aliquota pari al 10,6 per mille di cui la quota di imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota del 7,6 per mille è riservata allo Stato mentre il gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota pari al 3 per mille è destinato ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 4. Di conseguenza è stata prevista l’inapplicabilità della lett. g) dell’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 concernente la potestà dei comuni di intervenire sulla maggiorazione del 3 per mille".

La disposizione, sottolinea, "reca un’eccezione alla modalità di versamento dell’Imu limitatamente all’anno 2020, poiché prevede che l’imposta venga versata nei termini ordinari del 16 giugno e del 16 dicembre direttamente allo Stato il quale poi provvede alla redistribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base delle risultanze del predetto decreto". Per gli anni successivi, invece, si rileva, "essendo ormai individuati i comuni cui deve essere versata l’imposta di loro spettanza, i soggetti passivi dovranno effettuare il pagamento del tributo sia allo Stato sia al comune competente, stante la norma di chiusura prevista al comma 6 che rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme stabilite in materia di Imu in quanto compatibili".