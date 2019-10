Carceri: Salvini, 'torture? che parola detenuto valga più di poliziotto fa girare palle'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Io non so se sia scattata una qualche epidemia nei tribunali che si fidano della parola di uno spacciatore piuttosto che di uomini in divisa. Non ci sono prove, c'è solo la parola di qualche ex-detenuto contro 6 padri di famiglia. Uno stato civile punisce gli errori, anche quando csono commessi da uomini in divisa, ma che la parola di un detenuto valga l'arresto di un poliziotto mi fa girare le palle terribilmente". Lo dice Matteo Salvini a Terni.