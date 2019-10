Manovra: Martella, 'induce alla fiducia sul futuro del Paese' (2)

(Adnkronos) - Ed in conclusione Martella ritiene che “questo passaggio delicato, compiuto peraltro in fase di esordio del governo, è stato affrontato dalle forze che danno vita all’esecutivo con grande equilibrio, pur nella fisiologia della dialettica propria di appuntamenti come la Legge di bilancio. Come governo non abbiamo perso e non dobbiamo mai perdere di vista il dovere della responsabilità verso il Paese. E proprio il superamento di questa fase, dopo lunghi mesi di fortissima incertezza sui destini dell’Italia, va letto come punto fermo che induce alla fiducia sul futuro del Paese”.