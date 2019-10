Manovra: Faraone, 'Italia Viva ha impedito aumento tasse su uso contante'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Abbiamo impedito, quando ci è stato proposto da alcune forze di Governo, l’aumento delle tasse sull’uso del contante, cioè l’Iva misurata in base al fatto se si usasse o meno il contante". Lo ha detto a Start su Sky TG24, il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone.

"Quindi non solo la detrazione sull’uso della carta di credito, ma anche l’aumento sull’uso del contante. Se oggi questa misura non c’è è perché Italia Viva ha fatto una battaglia all’interno del Governo. Naturalmente sono due filosofie diverse, noi speriamo di far prevalere la nostra e stiamo dentro il Governo, in questa maggioranza, proprio per evitare che ci siano derive”.